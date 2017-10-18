Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden ve grupta lider konumunda bulunan Chelsea, evinde Roma'yı konuk ediyor. Peki Chelsea - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maça dair tüm detaylar...

CHELSEA - ROMA

Stamford Bridge'da oynanacak karşılaşmada Slovenyalı hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılığını ise Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Türkiye saatiyle bu akşam 21:45'te başlayacak olan karşılaşma canlı olarak Tivibu Spor 2 kanalından izlenebilecek.

Chelsea ve Roma arasında oynanan son karşılaşmada Chelsea hazırlık maçında 2-1 kazandı.

İki takım şimdiye kadar 6 kere karşılaştı ve Chelsea 4, Roma 1 kere kazandı. 1 maç ise berabere bitti.

Chelsea, Roma'yla evinde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Chelsea, grupta 6 puanla lider konumunda.

Roma, grupta 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Chelsea, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Roma, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Chelsea, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, 4 gol yedi.

Roma, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

Chelsea'da en golcü oyuncu konumunda 3 golle Michy Batshuayi bulunuyor.

Roma'da en golcü oyuncu konumunda birer golle Kostas Manolas ve Edin Dzeko bulunuyor.

SON MAÇ KADROLARI

Chelsea: Thibaut Courtois, Marcos Alonso, David Luiz, Cesar Azpilicueta, Gary Cahil, Tiemoue Bakayoko, Cesc Fabregas, N'Golo Kante, Eden Hazard, Alvaro Morata, Victor Moses

Roma: Alisson, Juan Jesus, Bruno Peres, Aleksandar Kolarov, Kostas Manolas, Lorenzo Pellegrini, Maxime Gonalons, Stephan El Shaarawy, Radja Nainggolan, Edin Dzeko, Gregoire Defrel

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