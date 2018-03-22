Chelsea Emekli bir banka memuru olan Nicholas, iç mimar olan eşi Lucinda ve iki çocuklarına 1 milyon sterlin teklif etti. Ancak Crosthwaite ailesi, bu teklifi reddederek 20 katına kadar yüksek olan bir meblağ talep ettiler.

The Sun'da yer alan habere göre 1 milyar sterlinlik yeni stadını 2023-24 sezonunda kullanıma açmak isteyen Chelsea, sonunda Crosthwaite ailesiyle anlaşma sağladı.

Kulübün sahibi Abramovich, büyük miktarların ödeneceği iddialarını reddetti ve kulüp kaynakları aileye ödenecek miktarı açıklamadı. Haberde ödenecek miktarın 1 milyon sterlin olduğu kaydedildi.

Crosthwaite ailesinin yüksek mahkemeye giderek inşaatın durdurulması girişiminde bulunabileceği de kaydedildi.