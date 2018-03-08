Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlikbank isimli oyun üzerinden yüksek gelir vaat ederek halktan para toplanmasına ilişkin şikayetler üzerine önce inceleme, sonra da soruşturma başlatmıştı.



Yeni Şafak'ın haberine göre, bakanlık müfettişleri soruşturmayı tamamlayarak Çiftlikbank hakkında, “nitelikli dolandırıcılık” kararına vardı. Bakanlık, müfettiş raporu üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu ve internet sitesinin de kapatılması teklif edildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU



Kamuoyunun uzun süredir beklediği konuya ilişkin bilgi veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Soruşturma bitti. Çiftlikbank’la ilgili müfettişlerimiz raporlarını tamamladı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Müfettişlerimiz raporların bir örneğini incelemesi için MASAK’a, diğer suretini de savcılığa gönderdi. Biz bakanlık olarak incelemelerimizi tamamladık, gerekli yerlere de suç duyurusunda bulunduk” dedi.