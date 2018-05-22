Çin Maliye Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, otomobil parçalarında ise vergilerin yüzde 6'ya düşürüleceğini söyledi.



Vergi indirimleri açıklamaya göre 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.



Çin'in bu hamlesi ekonomisini dünyaya açmak konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.