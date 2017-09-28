Çin, yapay zeka kullanan ve 20 milyondan fazla kameraya sahip bir gözetleme ağı kurdu

Güvenlik kameraları artık dünyanın dört bir yanında şehir meydanlarında, ana caddelerde hatta ara sokaklarda dahi kullanılıyor. Çin'in Weibo adlı sosyal ağında milyonlarca kez izlenen bir video, bu sistemlerin en gelişmiş örneklerden birisini ortaya koydu.

China Central TV'nin yayınını gösteren videoya göre, Çin sokaklarında 20 milyondan fazla kamera yerini almış durumda. Bu cihazların ardında da bir yapay zeka teknolojisi yatıyor.

Her ne kadar sistemin suçluları yakalamakta kullanılacağı belirtilse de, kamerada görüntülenen kişilerin cinsiyeti, yaşı, giydikleri kıyafetler ve ayakkabılarla ilgili bilgiler anında ekrana geliyor.

Gerekli düzenlemelerle otomobillerin marka model ve plaka bilgileri için de kullanılabilecek olan teknolojinin, nisanda sanayi şehri olarak bilinen Şenzen'de devreye alınan sistemde yer aldığı düşünülüyor.

İLK SİSTEM TRAFİK KURAL İHLÂLLERİ İÇİN

Yüz tanıyabilen sistem, şimdilik yayaları ve motosiklet kullanıcılarının kimliklerini tanıyor ve kural ihlâllerinde bu kişilerin yüzlerini yola yakın ekranlarda hemen gösterebiliyor.

Ancak geçen kısa süre ve basit bir kullanımın hayata yansımasına rağmen, Weibo'daki yorumlarda teknolojinin günlük hayatlarını gözlemekte kullanılacağı endişesi yarattığı görülüyor.

'SKY NET' OPERASYONUNUN BİR PARÇASI MI?

Business Insider'ın 2015'teki haberine göre, Çin bir süredir Sky Net adını verdiği bir O zamanlar SkyNet adını taşıyan sistem, bu adı da Terminatör'deki yapay zekadan almış. Filmde, Skynet insan ırkını yok etmeyi hedefliyordu. Kendisini engelleyecek kişiyi tespit eden sistem, Sarah Connor'ı yok etmek için geçmişe Terminatör adını taşıyan bir robot gönderiyordu.

Çin'deki bu görüntünün de Sky Net adlı operasyonun bir parçası olduğu ve tüm suçluları tarayabilen bir sistem olduğu ihtimali, videoda eşleşme yakalandığında alarm çaldığının görülmesiyle güçlenirken, yerel medyada da benzer endişeler görmek mümkün.

çin

Skynet

Sky Net

gözetleme

CCTV

güvenlik kamerası

ingiltere

Yapay Zeka

yüz tanıma

güvenlik