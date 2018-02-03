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İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, 2018 yılından daha umutlu olduklarını ve kente gelen turist sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Bu yıl için yapılan erken rezervasyon sayısının oldukça fazla olduğunu ifade eden Öztürk, şunları dedi