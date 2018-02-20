2017 yılında yapay zeka girişimlerine yapılan yatırımların miktarı küresel olarak 15,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

CB Insights araştırma şirketinin yayınladığı rapora göre, 15,2 milyar dolarlık küresel yapay zeka yatırımlarının yarısı (yüzde 48) Çinli girişimlere, yüzde 38’lik ikinci en büyük dilimi ise ABD merkezli girişimlere yapıldı.

OTİZM TANISINDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Rapora göre, Çinli yapay zeka girişimleri ilk kez yatırım açısından ABD’li rakiplerini geride bıraktı. ABD hâlâ Çin’den daha fazla yapay zeka girişimine ev sahipliği yapsa da, bu girişimlerin yatırımlardan aldıkları pay sürekli bir düşüş gösteriyor. 2013 yılında gerçekleştirilen yapay zeka yatırımlarının yüzde 77’si ABD’li girişimlere gitmişti.

Yapay zeka girişimlerine yapılan yatırımlar küresel olarak dev artış gösteriyor. 2017 yılında yapılan yatırımlar, bir önceki yıla kıyasla yüzde 141 oranında arttı. Geçtiğimiz yıl 1.100 yeni yapay zeka girişimi kuruldu.