Cittadella - Pro Vercelli sahaya çıkıyor

İtalya Serie B maçında Cittadella ile Pro Vercelli, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Cittadella 63 puanla 7. sırada, Pro Vercelli 40 puanla 21. sırada bulunuyor. Cittadella, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Pro Vercelli son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 145 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cittadella kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Pro Vercelli sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Cittadella önceki hafta Entella mücadelesinde 4-1 yenildi.

Pro Vercelli, Frosinone karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Cittadella, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Cittadella, kendi sahasında 28 gol attı, 25 gol yedi.

Pro Vercelli ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pro Vercelli, 25 gol atarken 41 gol yedi.