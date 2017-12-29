Coca-Cola, Türkiye'deki şişeleme faaliyetlerine 10 yıl daha devam edecek.

Konuya ilişkin Coca-Cola İçecek AŞ'den KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Coca-Cola İçecek ile The Coca-Cola Company arasındaki mevcut şişeleme sözleşmesi 1 Ocak 2018 tarihiden itibaren geçerli olmak üzere 10 yıllık dönem için yenilenmiştir"