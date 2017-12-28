Tüm Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Çocuktan Al Haberi'nin minikleri ve ünlülerle bambaşka bir yılbaşı eğlencesine davetlisiniz! Evrim Akın'ın sunduğu "Çocuktan Al Haberi Ünlüler” yılbaşı özel bölümüyle herkesi kahkaha krizine sokmaya hazırlanıyor. Aleyna Tilki, Kibariye ve Furkan Palalı’nın yarışacağı programda sürprizlerin ardı arkası kesilmeyecek!

Türkiye'nin en çok eğlendiren, en sevilen ünlüleri yeni yıla Çocuktan Al Haberi'nin birbirinden tatlı minikleriyle girecek. Yılmaz Morgül, Burak Kut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Sahrap Soysal, Aydın Kurtoğlu, Sefa Doğanay, Aynur Aydın ve Özlem Yıldız gibi isimlerinin miniklere eşlik ettiği bu özel geceye Kibariye ve Aleyna Tilki’nin düeti damga vuracak. Eğlence dolu bir yeni yıl kutlaması “Çocuktan Al Haberi Ünlüler” yılbaşı özel bölümünde sizleri bekliyor!

Çocuktan Al Haberi Ünlüler Yılbaşı Özel 31 Aralık Pazar akşamı saat 22.00’de Show TV’de!

Çocuktan Al Haberi Ünlüler

Çocuktan Al Haberi Ünlüler yılbaşı özel bölümü

show tv