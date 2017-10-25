Çorum BB'li Yakup Kayış: "Rodallega'ya ve Trabzonspor camiasına yakışmadı. Dava açıyorum."

Rodallega'nın ırkçılıkla suçladığı Yakup Kayış, dava açmaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili A Spor'a konuşan Kayış, ''Rodallega kendisini kurtarmak istiyor. Trabzonspor forması altında bana eziyet edemez. Mahşerde hesaplaşacağım onunla. Bu söyledikleri Rodallega'ya yakışmadı. Trabzonspor camiasına yakışmadı. Elhamdülillah Müslümanım, bizim dinimizde de böyle bir şey yok." dedi.

Rodallega'nın ona küfrettiğini iddia eden Yakup Kayış: "Rodallega bana İngilizce küfür edince ben de serzenişte bulundum. Yarın, Rodallega'dan davacı olacağım." ifadelerini kullandı.

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Yakup Kayış

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