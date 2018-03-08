Akıllı termostatlar geliştiren Türk girişimi Cosa, 2017 Kullanıcı Alışkanlıkları Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

2017 kış verilerine göre, Cosa kullanılan konutlarda ortalama hane sıcaklığı Türkiye genelinde 22 derece olarak ölçüldü. Araştırma, uyku saatlerinde bu sıcaklığın 20,6 dereceye, ev halkı dışarı çıktığında ise 18,3 dereceye kadar düştüğüne dikkat çekiyor..

Türkiye geneline bakıldığında, 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 12’lik bir artış ile 51.898.000.000 m3 doğalgaz tüketildi. Elektrik tüketiminin ise 2017 yılında 280.4 milyar kWh olduğu belirlendi ve bu tüketiminin yüzde 37.1’lik kısmı doğalgazla elektrik üretimi yapan santrallerden karşılandı.

Türkiye genelinde ortalama yüzde 37 olan tasarruf oranının büyük şehirlere göre dağılımı ise şöyle sıralandı: İstanbul’da yüzde 37,6, İzmir’de yüzde 37,5, Ankara’da yüzde 39, Bursa’da yüzde 39,1, Antalya’da yüzde 36,2, Eskişehir’de ise yüzde 37,6.

Cosa Kurucu Ortağı ve aynı zamanda İTÜ Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Emre Erkin şu sözleri aktardı: “Yaptığımız bu araştırmalar, konutlarda en fazla enerji maliyetinin ısıtma ve soğutma sistemlerine ait olduğunu doğruluyor. Dolayısıyla, bu sistemlerin akıllı hale gelmesi, internete bağlı olarak mobil uygulamalar ile yönetilebilmeleri ve de bulut tabanlı çalışabilen akıllı algoritmaları sayesinde enerji tasarrufu ve konforu maksimize edebiliyorlar.”