Çukur 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur fragmanı izle - Çukur ne zaman başlayacak?

SHOW TV'de Pazartesi günü ekran yolculuğuna başlayacak olan ve zengin oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük merak uyandıran Çukur'un 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin merakla beklediği Çukur dizisinin ilk bölüm fragmanı, diziyi bekleyen izleyicilerin ilgisini çekti. İşte Çukur 1. bölüm 2. fragmanı ve detaylar...
BURANIN YERLİSİ MAHALLEYE "ÇUKUR" DER!
Bu sezonun iddialı dizilerinden, Ay Yapım imzalı Çukur, Pazartesi günü ekran yolculuğuna başlıyor. Show TV’de ekrana gelecek, sezonun merakla beklenen dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı bu akşam izleyicileriyle buluştu.
Yamaç ve Sena’nın romantik anlarıyla başlayan, İdris Koçovalı’nın Çukur’u anlattığı sahnelerle devam eden tanıtımda, Koçovalı ailesinin bel kemiği Sultan’ın “gözünden bir damla yaş düşeni görürsem bu kapıdan içeriye sokmam!” sözleri dikkat çekti.
Silahların çekildiği, Vartolu’nun heyecanı zirveye taşıdığı Çukur, tanıtımlarıyla izleyicileri ilk andan itibaren etkisi altına aldı.
Çukur, Pazartesi günü saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!
ÇUKUR İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
Zengin oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla Pazartesi akşama ekrana gelecek olan Çukur'un ilk bölümünde;
İdris Koçovalı’nın kendi elleriyle kurduğu Çukur, İstanbul’un kalbi, hatta ta kendisidir! Bu mahallede, yaşayanları tehdit edecek tehlikelere yer yoktur. Gündüzleri kimyager olarak çalışan, geceleri ise müzisyen kimliğiyle sahnenin tozunu attıran Yamaç, yıllar önce bir sebepten ötürü bu mahalleden kaçmıştır.
Genç adamın hayatı, tıpkı kendisi gibi deli dolu bir karaktere sahip olan Sena ile yollarının kesişmesiyle tamamen değişir. İkili tutkulu bir aşkın içine sürüklenirken, Çukur ise Vartolu’nun gelişiyle yakında patlayacak bir fırtınanın eşiğine gelir. Bu fırtına, Yamaç’ı da Çukur’a ve uzun zaman önce terk ettiği geçmişine sürükleyecektir. Zaten eninde sonunda herkes bir gün Çukur’a geri dönecektir.
ÇUKUR OYUNCU KADROSU
Büyük merakla beklenen SHOW TV'nin iddialı projesi Çukur'un oyuncu kadrosu da izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Çukur'un çok konuşulacak oyuncu kadrosu;
Aras Bulut İynemli (Yamaç Koçovalı karakteri)
Dilan Çiçek Deniz (Sena Koçovalı karakteri)
Ercan Kesal (İdris Koçovalı karakteri)
Perihan Savaş (Sultan Koçovalı karakteri)
Mustafa Üstündağ (Kahraman Koçovalı karakteri)
Öner Erkan (Selim Koçovalı karakteri)
Erkan Kolçak Köstendil (Vartolu karakteri)
Rıza Kocaoğlu (Aliço karakteri)
Nebil Sayın (Muhittin karakteri)
Kubilay Aka (Celasun karakteri)
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