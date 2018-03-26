Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un senaryosunu Gökhan Horzum yazarken, yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor.

ÇUKUR 22. YENİ BÖLÜM FRAGMAN VE ÖZETİ

Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 22. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Vartolu’nun, Koçovalılarla birlikte Baykal’a oynadığı oyunun beklenmedik ve ağır bir bedeli olacaktır. Asıl mücadelenin yeni başladığı Çukur’da Yamaç ve İdris’i dişli bir düşman beklemektedir. Baykal’ı kurtarmak için Koçovalıların karşısına geçen Elvis yeni bir fırtınaya sebep olacaktır.

Aliço, Hale’nin intikamı peşinde koşarken geçmişi ile yüzleşecek, Nazım ise kırılan gururunu onarmak için kurduğu planı emin adımlarla ilerletecektir. Çukur’un yeni bölümünde gerilim doruk noktasına çıkacak.

“Çukur”un merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

ÇUKUR 21. SON BÖLÜMÜ iZLEMEK İÇİN TIKLAYIN