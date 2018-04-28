Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla Pazartesi akşamları ekrana gelen ve izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen dizi Çukur'un 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Sena’nın gözyaşları içinde “Ben ne yaptım!” diyerek elinde silahıyla kalakaldığı sahne dikkat çekiyor. İşte Çukur 27. bölüm 2. fragmanı ve detaylar...
ÇUKUR 27. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 27. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Elinde silahıyla kaçan Sena’nın yaşadığı korku gözlerinden okunurken Yamaç, yaşadıklarını anlatmadığı için Sena’ya öfke duyuyor. Saadet’in kiminle evleneceğini öğrenmeye çalışan Vartolu’nun, o kişinin Cemil olduğunu anlayınca neler yapacağı merakla bekleniyor.
Sena’nın gözyaşları içinde “Ben ne yaptım!” diyerek elinde silahıyla kalakaldığı sahne dikkat çekiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.
ÇUKUR 27. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 27. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çukur, uçurumun eşiğine doğru sürükleniyordur. Koçovalılar ile Vartolu arasındaki mücadele artık İdris Koçovalı ile Vartolu arasında yaşanmaktadır. Vartolu, Çukur’u ele geçirmek için hamleler yaparken asıl büyük darbeyi İdris Koçovalı’dan alır. İdris, Saadet’i evlendirmeye kararlıdır ve mahallenin kalbinde herkesi düğüne davet eder.
Bu sırada Yamaç, bir yanda Vartolu ile babası arasındaki mücadelede dengeyi sağlamaya çalışırken, öteki yanda Sena ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışır. Ancak sırlar, âşıklar arasındaki mesafeyi daha da açacaktır. Emrah, Nazım ve Vartolu ile iş birliği yapmaya yeşil ışık yakan Selim’in ise Çukur’u nasıl bir fırtınaya sürükleyeceği soluksuz beklenecek.
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