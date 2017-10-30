Çukur 3. bölüm fragmanı - Çukur'un yeni bölüm ilk sahnesi 2. bölümün ardından yayınlandı

SHOW TV'de başlayan ve yayınlanan 2 bölümüyle izleyenlerden tam not alan Çukur dizisinin 2. bölümü bu akşam yayınlandı. Ekrana gelen 2. bölümün ardından merakla beklenen 3. bölümünden ilk sahne de izleyicilere sunuldu. Peki Çukur'un 3. yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Çukur 3. bölüm ilk fragmanı ve detaylar...

YAMAÇ, SENA'YI ÇUKUR'A GETİRİYOR!

Show TV’nin yeni fenomen adayı dizisi, Ay Yapım imzalı Çukur’un üçüncü bölümünden ilk sahne yayınlandı.

Yamaç’ın, Sena’yı zorla Çukur’a getirdiği ve “bu odada oturacaksın, ben söyleyene kadar bu evden çıkmayacaksın!” diyerek kendisine direnen Sena’yı şok ettiği tanıtım izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

ÇUKUR 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen ikinci bölümünde;

Ağabeyi Kahraman’ı kaybeden, babasını yoğun bakımda bulan Yamaç, Çukur’a geri döndü. Olanlardan dolayı Vartolu’ya hesap soran Selim’in yaşadığı vicdan azabı geçmedi. Koçovalılar tarafından öldürülen ve üzerine bomba düzeneği yerleştirilen baloncunun, Vartolu’nun mekanında patlatıldığı anlar soluksuz izlendi.

Yamaç aklından çıkaramadığı ve sürekli izlediği Sena’nın yaşadığı acıya uzaktan şahit olmaya devam etti. Sena ise sevdiği adama ulaşamayınca İzmir’e ailesinin yanına döndü. Yamaç’ın hastanede yatan babası İdris Koçovalı’yı büyük bir tehlikeden kurtardığı ve Vartolu’yla tanıştığı aksiyon dolu sahnelerde adrenalin doruk noktasına çıktı.

Babasının yardımıyla Yamaç hakkında bilgilere ulaşan ve evine dönen Sena, Yamaç’ı karşısında görünce büyük bir şok yaşadı. Sena’nın evinin karşısında pusu kuran Vartolu’nun adamlarının tetiklere asılmasıyla ikilinin büyük bir tehlike altına girdiği heyecan dolu final sahnesinde nefesler tutuldu.

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Çukur 3. bölüm fragmanı

Çukur yeni bölüm fragmanı

Çukur 3. bölüm ilk sahne