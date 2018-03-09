Çukur dizisinden Kadınlar Günü'ne özel paylaşım. Çukur'un başrol oyuncuları Perihan Savaş ve Dilan Çiçek Deniz, 8 Mart Kadınlar Günü için özel bir videoda yer aldı.

Duvara yazı yazan gençleri görüp hesap soran Sultan, içimizi döküyoruz cevabını alınca gencin elinden aldığı sprey boya ile duvarın başına geçiyor. Duvara yazı yazan Sultan'ı hayranlıkla izleyen Sena ona katılıyor.