Çukur dövmesi, Habertürk okuyucularına bu Pazar günü hediye ediliyor!

Kısa sürede herkesi etkisi altına alan Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un merak uyandıran dövmesi sticker şeklinde bu Pazar Habertürk Gazetesi okuyucularına hediye ediliyor. Dizi yayınlanmaya başladığı günden itibaren sokaklarda, metrolarda, mahalle duvarlarında, duraklarda karşımıza çıkan dövme ile Yamaç ve Sena'nın en beğenilen afişinin yer aldığı sticker 19 Kasım Pazar günü Habertürk Gazetesi alan herkese ücretsiz olarak verilecek.

Üç noktalı ok şeklindeki dövme dizide Çukur mahallesine olan bağlılığı simgeliyor. Sadece Çukur'da olanlarda bulunan dövme bir çeşit parola olarak kullanılarak mahallelinin birbirini tanımasını sağlıyor. Dizinin bir sahnesinde Çukur'un azılı düşmanı Vartolu'nun sırtında da görülünce soru işaretleri yaratan ve iyice gizemli hale gelip heyecanın dozunu arttıran dövme Çukur izleyicileri arasında çok konuşuldu ve dövmenin sırrı hala çözülemedi.

Çukur dövmesiyle birlikte Koçovalı ailesinin lideri konumuna gelen Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli ve yaşam enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Sena rolünde izlediğimiz Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı afişin de bulunduğu sticker bu pazar Habertürk Gazetesi okuyucuları ve Çukur hayranlarıyla buluşuyor.

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