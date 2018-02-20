Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Çukur'un başrolünde oynayan Hale rolünün kim olduğu büyük merakla araştırılıyor. Peki, Hale kimdir, kaç yaşında? İşte Elif Doğan'ın hayat hikayesi...

ELİF DOĞAN KİMDİR?

Elif Doğan, 1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvari Müzikal Bölümü’nde tamamlamıştır. Profesyonel olarak dansla ilgilenen elif Doğan; ilk oyunculuk deneyimini Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile yaşamış; daha sonra Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol almıştır.

Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Hale karakterini canlandırmaktadır.