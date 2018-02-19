Alperen Duymaz, Komiser Emrah karakteriyle Çukur'un kadrosuna dahil oldu. Komiser Emrah rolüyle ilk defa Pazartesi yayınlanacak bölümde ekran başındakilerle buluşacak olan Duymaz, daha önce canlandırdığı karakterlerden bambaşka bir rolle izleyicileri şaşırtacak. Peki, Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında? İşte Alperen Duymaz'ın hayat hikayesi...

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alperen Duymaz, 03 Kasım 1992 tarihinde dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro öğrencisi olan Duymaz, oyunculuğa ilk adımını Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile attı. Bu dizi projesinden önce Ankara'da yaşayan Duymaz, bu dizinin ardından yaşımını İstanbul'da sürdürmeye başladı. Daha sonra Show TV'de yayınlanan Acı Aşk dizisinde 'Ali' karakterini canlandırdı.

Son olarak Timuçin Esen, Şevval Sam, Nejat İşler, Murat Aygen, Dilan Çiçek Deniz ve Hilmi Cem İntepe ile birlikte başrolünü oynadığı Bodrum Masalı'nda 'Ateş' karakterine hayat verdi.

Alperen Duymaz, şimdi de Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da 'Komiser Emrah' rolüyle ekranlara dönüyor.

Alperen Duymaz’ın canlandırdığı Emrah karakterinin mahalleye gelişi başta Koçovalılar olmak üzere Çukur’daki herkesin hayatını etkileyecek.