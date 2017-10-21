Çukur oyuncuları kimlerdir? Çukur oyuncu kadrosu!

SHOW TV'de Pazartesi günü başlayacak olan Çukur dizisi, zengin oyuncu kadrosu ve konusuyla şimdiden heyecanla bekleniyor. Büyük merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu da en çok aranan kelimeler arasında yer alıyor. Peki Çukur oyuncuları kimlerdir? İşte Çukur dizisi oyuncuları ve detaylar...

ÇUKUR OYUNCU KADROSU

SHOW TV'nin sezona damga vuracak iddialı projelerinden olan Çukur dizisi, yayınlanan fragmanlarıyla şimdiden izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Dizinin oyuncu kadrosu da bir o kadar merak edilen bir konu. İşte Çukur oyuncuları...

Aras Bulut İynemli (Yamaç Koçovalı karakteri)

Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur’dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur’u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.

Dilan Çiçek Deniz (Sena Koçovalı karakteri)

Yamaç’ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın. Yamaç’la ortak bir hayatın hayallerini kurarken, Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak zorunda kalır.

Ercan Kesal (İdris Koçovalı karakteri)

Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten, kudretli ve cömert bir adam. Saldırıya uğrayan ailesini ve Çukur’u ayakta tutabilmek için hayatının en büyük mücadelesini verecektir.

Perihan Savaş (Sultan Koçovalı karakteri)

İdris’in eşi, Koçovalı ailesinin bel kemiği, sözü kanun olarak kabul edilen bir kadın. Hayatını kocasına ve çocuklarına adayan Sultan, tüm güçlükler karşısında ailesini bir arada tutmak için elinden geleni yapar.

Mustafa Üstündağ (Kahraman Koçovalı karakteri)

Koçovalı ailesinde İdris’in veliaht olarak yetiştirdiği, ailenin ikinci büyük oğlu olan Kahraman, ağabeyi de hapiste olduğu için aile işlerinin başına geçer. Lider özellikleriyle konumunu garantileyen Kahraman, babası kadar stratejik düşünemese de söz konusu icraat olunca son derece başarılıdır.

Öner Erkan (Selim Koçovalı karakteri)

İdris’in üçüncü oğlu, Yamaç’ın ise en küçük ağabeyi. Ailenin eğlence sektöründeki işlerini yönetmesine rağmen babasının değerlerinin hiçbirini benimsemediği için onun gözünde bir hayal kırıklığından öteye geçemez.

Erkan Kolçak Köstendil (Vartolu karakteri)

Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Çukur’a intikam almak için geri dönen, acımasız bir mafya lideri. Yıllar sonra Çukur’a geri dönen Vartolu, kimsenin bilmediği planlarını uygulamaya son derece kararlıdır.

Rıza Kocaoğlu (Aliço karakteri)

İdris’in sokaktaki gözü kulağı. Çöp toplayarak geçimini sağlıyor. Daha iyi şartlara sahip olabilirken kendisi bu hayatı seçmiş. Askerde büyük bir travma yaşamıştır. İnsanlardan uzak olmak istiyor. Müthiş bir sayısal zekası vardır.

Nebil Sayın (Muhittin karakteri)

Mahallenin berberi. Racon bilir, delikanlıdır. Çukur’un suç dünyasına bulaşmamış, insanlara zarar vermekten çekindiği için o işlerden uzak durmuştur. Tabiatında şiddet yoktur.

Kubilay Aka (Celasun karakteri)

Çukur’un dışına hiç çıkmamış, yakışıklı ve öfkeli bir delikanlıdır. Gençliği ve toyluğu ile öfkesi birleşince yanlış yollara sapar. Düzene karşı olan Celasun, asi davranışlarıyla hayatını zora sokar.,

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Çukur oyuncu kadrosu

Çukur oyuncuları