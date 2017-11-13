Çukur 4. bölüm 3. fragmanı: "Sen bu aileyi koruyamazsan..."

Kendine gelen İdris Koçovalı’nın “Benim adım İdris Koçovalı. Sen bu aileyi koruyamazsan eğer ben korumak için ne gerekiyorsa yaparım!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Yamaç Koçovalı’nın, kendisine “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” diyerek meydan okuyan kişiye yanıtı ise çok sert oldu. Tanıtım, aksiyon dolu dövüş sahneleriyle de nefesleri kesti. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.





Çukur’un yarın akşam ekrana gelecek dördüncü bölümünde uzun süredir bilinci kapalı olarak yatan İdris’in gözlerini açması, Çukur’da yepyeni bir dönemi başlatır. Yamaç’ı evinde gören İdris’in tepkisi tahmin edildiğinden sert olur. Baba-oğul arasındaki büyük karşılaşma, Çukur’da tüm dengeleri alt üst edecektir. Sena ile tanışan İdris’in, onun Yamaç’ın eşi olduğunu öğrenmesi ise yeni bir fırtınanın habercisi olacaktır. Yamaç, sadece evdeki çalkantılı dönemle mücadele etmez, aynı zamanda aralarındaki haini bulmaya çalışır. Bu sırada Vartolu’nun, kendini Çukur’da kabul ettirmek için attığı adım ise herkesin tepkisini çeker. Yamaç’ın, Doğukan isimli şarkıcının tahsilat işiyle ilgilenmesi ise onu çok büyük bir tehlikenin tam kalbine sürükler.



Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı ‘Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk, Doğancan Sarıkaya ve Berk Pamir eşlik ediyor.



Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

Çukur 3.bölüm fragman

dizi fragmanı

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