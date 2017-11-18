Çukur'un oyuncu kadrosuna Ahmet Tansu Taşanlar dahil oldu

Son dönemin yıldız oyuncuları ile usta isimlerini bir araya getiren Çukur’un kadrosu genişliyor.

Burak Sergen’in Baykal karakteriyle dahil olduğu dizinin yeni bölümünde sevilen oyuncu Ahmet Tansu Taşanlar, izleyici karşısına çıkacak.

Avukat Nazım rolünde ekran başındakilerle buluşacak Taşanlar, Vartolu ile Selim arasındaki anlaşmanın seyrini değiştirecek. Kendi içinde sürprizli bir karakter olan Nazım, hamleleriyle sadece Selim’i değil, izleyicileri de şaşırtacak ve Koçovalı Ailesi arasındaki mücadelenin de belirleyici taraflarından biri olacak.



Çukur nefesleri kesecek, heyecan dolu yeni bölümüyle 20 Kasım Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

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Ahmet Tansu Taşanlar