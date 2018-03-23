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Bugün günlerden Cuma! Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan böyle bir günde en güzel cuma mesajlarını paylaşmak için doğru adrestesiniz. Hem kısa hem de anlamlı cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. İşte 23 Mart'a özel resimli cuma mesajları...