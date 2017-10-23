Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı"nda konuştu. Avusturya'da Türk vatandaşlarına yönelik köpekle yapılan aramaya tepki gösteren Erdoğan, Avrupa'ya da "Size muhtaç değiliz, ama sizin reçeteniz Türkiye" mesajı verdi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Geleceğimizin teminatı olan genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizleri bu gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duruyorum. Bosna aşığı gazeteci Akif Emre kardeşimize de rahmet ve mafiret niyaz ediyorum. Buradan başta Aliya'nın ailesi ve yakınları olmak üzere tüm Boşnak kardeşlerime başsağlığı dilemek istiyorum.
Aliya sadece bir siyasetçi, bir düşünür ve aksiyon adamı değildir. Merhum Aliya bunların tamamıdır. Hatta çok daha ötesi, fazlasıdır. O, sırf Müslüman olduğu, Müslümanca düşündüğü için atıldığı zindanda fikrini ilmek ilmek dokuyan genç bir mütefekkirdir.
AVUSTURYA'YA TEPKİ
Türkiye'ye gelecek olan batıdaki benim vatandaşıma kalkıyorlar, köpeğe üzerini arattırıyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi? Sen kendin arayamıyor musun, kendin arasana. Bayansa, bayan polisine arat. Niye? Çünkü bunların karakterinde, cibilliyetinde bu var ama bir Müslüman'da bu olamaz çünkü Müslüman zulmetmez."
"AVRUPA'NIN REÇETESİ TÜRKİYE"
Avrupalı liderlerden Türkiye'yi hedef almayı artık bir tarafa bırakıp, sağduyuya, aklıselime dönmelerini bekliyoruz. Yabancı düşmanlığını tırmandırmak, hiç kimseye bir fayda sağlamaz. İslam karşıtlığı üzerinden iktidar hayali kurmak kimseyi bir yere taşımaz. Türkiye'siz bir Avrupa'nın varacağı yer yalnızlıktır, çaresizliktir, iç çekişmelerdir. Türkiye, Avrupa'ya muhtaç değildir. Asıl muhtaç durumda olan Avrupa'dır. Onlar görmek istemese de giderek kronikleşen sorunlarının reçetesi Türkiye'dir, Türkiye'nin tam üyeliğidir.
- recep tayyip erdoğan
- Aliya İzzetbegoviç
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Misafir 52 dakika önceEvet bu dogru ama gelde gör Gazin ayagi bizim bildugumiz gibi degil, artik uzaklardan laft atma Konusma gecmiyor. Masaya oturup konusmak gerekiyor. Atill T. Stuttgart00
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Misafir 53 dakika önceavrupa bize nasıl muhtaç bizede anlatın bizde bilelimde göğsümüzü gere gere dolaşalım00
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Misafir 58 dakika öncene muhtaç olacak Avrupa? hikaye.00