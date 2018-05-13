Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, faizler ve teşvik paketleri ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"Faiz konusundaki düşüncelerimi biliyorsunuz. 24 Haziran'dan sonra bunun şekli farklı gelişecek. Faiz her kötülüğün anası, babası olarak görüyorum. Şu anda 0,98 bazda bir düşüş yapıldı. Bu bile konut satışlarını etkiledi. Bu bir gerçek, bizim bunlara kör olmak gibi garipliğimiz olamaz. Bu bir vaka, hem yastık altındaki parayı çekelim diyeceksin, hem de bu adımları atmayacaksın. Şu anda iyi yoldayız. Başbakanın açıkladığı paket, faizdeki atılan adım bizi daha iyi noktalara taşıyacak. Birileri gibi bedava konut verelim gibi bir şey söz konusu olamaz. Bunları da duymaya başladık. Benim memleketim bunu yutmayacaktır."