Babayiğitler çalışırken Sabancı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki programın ardından TEMSA tarafından yapılan elektrikli otobüse bindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otobüste Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Sabancı Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Güler Sabancı eşlik etti.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Temsa'nın, artık teknoloji odaklı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv üretimi yapan bir teknoloji şirketi konumuna gelmiş olmasından gurur duyduklarını belirtti.

AA'nın haberine göre Sabancı Holding'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında, Türkiye'nin önde gelen otomotiv şirketlerinden Temsa tarafından üretilen MD9 electriCITY model elektrikli otobüs, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi.

Tüm yazılımı ve tasarımı Türk mühendisler tarafından geliştirilen araç hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nden Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'na kadar otobüsün performansını test etti.

Bugün ABD pazarında dördüncü konumda bulunan Temsa'nın, toplam ihracatının 12 bine yakın olduğu bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projede emeği geçenleri tebrik etti.

GÜLER SABANCI, ELEKTRİKLİ OTOBÜSTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YANINDA OTURARAK OTOBÜS HAKKINDA BİLGİLER AKTARDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, sanayi başta olmak üzere, faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda yüksek teknolojiye öncelik verdikleri belirterek, şunları kaydetti:

"Yüksek teknolojiye yatırım yapan, inovasyon ve Ar-Ge ile öne çıkan şirketler fark yaratmayı başarıyor. Son dönemde yatırımlarını bu alanda yoğunlaştıran Temsa'nın küresel bir güç olma yolunda ilerlediğini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Temsa'nın, artık teknoloji odaklı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv üretimi yapan bir teknoloji şirketi konumuna gelmiş olmasından gurur duyuyoruz. Yüzde yüz Türk mühendisliğinin eseri olan otobüslerimizi, bugün dört kıtada ve 66 ülkede yollarda görebiliyoruz.

Temsa dünya standartlarında teknoloji üretiyor ve daha temiz bir dünya için yenilikçi ürünlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Yeni Neslin Sabancı'sı olarak, önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisini dünyada hak ettiği yere ulaştıracak katma değerli üretimin öncüsü olmaya, teknoloji odaklı çevreci yatırımlarımızla ülkemizin ve dünyamızın sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

SABANCI TOPLULUĞU'NA İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK HAFTASI'NDA ÜÇ ÖDÜL

Sabancı Topluluğu, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda üç ödüle layık görüldü.

İnovalig Ödülleri'nde, Sabancı Topluluğu şirketlerinden Temsa Ulaşım Araçları, "İnovasyon Döngüsü" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olurken, Kordsa da "İnovasyon Stratejisi" Kategorisi'nde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Ayrıca TİM İnovasyon Özel Ödülleri kapsamında da Sabancı Holding'e, Açık İnovasyon Özel Ödülü verildi.

"MD9 ELECTRİCITY"

Temsa tarafından taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarına göre geliştirilen MD9 electriCITY, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor, sessiz olmasıyla şehirlerdeki gürültü kirliliğinin azaltılmasına da büyük katkı sağlıyor.

Enerji tüketimi, çevreye duyarlılık ve verimlilik özellikleriyle öne çıkan MD9 electriCITY, duraklarda veya son duraklarda kısa şarjlar yapılarak güzergahını tamamlayabilirken, aracın tüm tasarımı, yazılımı, bileşen yerleşimi ve araç dinamiği Temsa'ya ait bulunuyor. 63 yolcu kapasiteli MD9 electriCITY, üç kapısı sayesinde hızlı yolcu indirme-bindirme olanağı sağlıyor

200kwh batarya ile 230 km menzil özelliğine sahip olan otobüs, 6 saatte şarj edilebiliyor. Bugün itibarıyla aracın yerlilik oranı yüzde 60 seviyesindeyken, 2020 yılında batarya, motor ve aksların da Türkiye'de üretilmesiyle, yerlilik oranının yüzde 98'e ulaşması planlanıyor.

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