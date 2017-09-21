Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapan ABD'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lotte New York Palace Otel'de, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Görüşmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, kısa bir açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump "Sayın Erdoğan'ın ABD ile çok iyi ilişkileri var. Sizinle tanışmak benim için büyük mutluluk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Trump ile görüşerek inanıyorum ki dünyadaki konuları ele alacağız. Bölgesel konuları ele alacağız." değerlendirmesinde bulundu.