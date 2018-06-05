Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitinginde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Edirne'deki teröristi ziyaret etmek suretiyle milletin karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkanlardan olmadık, olmayacağız. Bay Muharrem ziyarete oradan başlıyor, türbe ziyaret ediyor. Vah zavallı vah. Sen Edirne'deki bu teröristi ziyaret edeceğine gel milletten helallık al. Oradan icazet almanın bir anlamı yok, sana bir şey de kazandırmaz." ifadesini kullandı.
"DİĞER TERÖR BATAKLIKLARINI KURTARMAK İÇİN ADIMLAR ATMAYA BAŞLADIK"
Sadece Afrin operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 497, Kuzey Irak'ta 446, yurt içinde 443 olduğunu belirten Erdoğan, "Afrin'den sonra diğer terör bataklıklarını da kurutmak için gerekli adımları atmaya başladık."ifadesini kullandı.
"BUNUN BEDELİNİ TÜM TERÖRİSTLERE ÖDETECEĞİZ"
Erdoğan, "34 yıldır bu milletin evlatlarını katletmenin bedelini elebaşıları başta olmak üzere tüm teröristlere ödeteceğiz. Gerekirse Sincar'a gideceğiz, gereğini yapacağız. 34 yıldır milletimize musallat edilen bu yılanın kafasını adım adım kopartıyoruz. Terörü bu ülkenin gündeminden tamamen kaldırmakta kararlıyız. Terörün kapımıza dayanmasını beklemiyoruz, terör bize gelemeden biz onun kaynağına gidiyoruz." şeklinde konuştu.
"BU MİLLET SANA HADDİNİ BİLDİRECEK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Sayın İnce bütün operasyonların başındaki bizim kahraman komutanımıza, İsmail Metin komutanımıza ne diyor? 'Senin apoletlerini sökeceğim' diyor. Ya benim bu milletim bir defa senin gibi haddini bilmez birisine 24 Haziran'da zaten haddini bildirecek. Sen ne zamandan beri Hitler oldun ya?" diye konuştu.
"ÖDLERİ KOPUYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim FETÖ'cüleri paketleyip yargıya teslim etmemizden en az o alçaklar kadar buradaki uzantılarının da ödü kopuyor." dedi.
"Terör operasyonlarımızı anamuhalefete rağmen yaptık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm başarılı terör operasyonlarımızı anamuhalefete rağmen, CHP'ye rağmen, Bay Kemal'e rağmen, Bay Muharrem'e rağmen yaptık." şeklinde konuştu.
"HADDİNİ BİL"
Muharrem İnce'nin Metin Temel'le ilgili sözlerine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Benim masama nasıl otururmuş, benim konuşmamı nasıl alkışlarmış? Ya senin haddine mi? Ben onun da paşasıyım. Anayasa'ya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Ama bu cahil bunu da bilmiyor ki. Bu konuşmamda takdir edilecek yeri alkışlamıştır, senin haddine mi, sen kimsin, haddini bil."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDETİ VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonuna kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 kişi alacaklarını, bu rakama gelecek yıl 500 kişi ilave edeceklerini açıkladı.
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