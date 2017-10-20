Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan D-8 zirvesinde konuştu

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Öncelikle 1997 yılının kasvetli atmosferinde, D-8'in kuruluşuna öncülük eden Necmettin Erbakan'ı anıyor rahmet diliyorum. D-8'in büyümesi için gayret göstermiş olan tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gündemimizdeki başlıkları ele alacak, geçmişin muhasebesinin yanında, geleceği de ele alacağız.

Bu ilkeler aynı zamanda D-8'in bayrağında yer alan 6 yıldızda temsil ediyor. Savaş yerine barış, çifte standart yerine adalet, sömürünün yerine, özgürlüğün olmasını tahakkül etmiştik.

Son yıllarda savaşların terör eylemlerin, ekonomik krizlerin ne denli büyük yaralar açtığına şahit olduk. Afganistan'dan İran'a, Arakan'dan Suriye'ye Nijerya'ya kdar dostlarımızın yaşadıkları zorluklara şahit olduk. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugüne geldik. Bu kadar zenginliğin olduğu dünyada Afirka'daki kardeşlerimiz hala temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İyi terörist, kötü terörist ayrımı yapılan bir dönemden geçiyoruz. İslamla terörü bütünleştirmeye çalışanlar var. Bokoharam gibi katil sürülerini İslam'la bütünleştiriyorlar. Akdeniz'i mülteci kabristanına dönüştüren çaresizlikten, insanların ölüme terk edilmesinden bahsediliyor. D-8'in ilkelerine ve savunduğu ilkelere olan ihtiyaç bırakın azalmayı daha da artmıştır.

Bizler D-8 ülkeleri olarak dünyadaki pek az ülkenin sahip olduğu coğrafi özelliklere sahibiz. Dünyanın sadece yedide birini teşkil eden genç bir nüfusumuz var. Milli gelirimiz 4 bin 500 doları aştı. Bunun çok daha ileriye gitmesi gerekiyor. Yıllık ortalama büyüme oranımız yüzde 6'lar düzeyinde. Turizmden enerjiden ulaştırmaya kadar birçok alanda işbirliklerimiz bulunuyor.

Ticaretin kolaylaştırması anlamında, vizde kolaylığı, gümrük anlaşmalarına önem veriyoruz. İnşallah bu anlaşmanın uygulanması halinde şu anda 100 milyar dolar olan ticaret hacmimizin 500 dolara çıkmasını öngörüyorum.

"ORTAK ÜRETİM PROJELERİNE GİDEBİLİRİZ"

Savunma sanayi başta olmak üzere, birçok alanda ortak üretim projelerine gidebiliriz. Ulaşımdan eğitime her alanda geniş bir potansiyelimiz oluyor. Karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız. Teşkilatımızı yeni üyelerle tahkim etmemiz gerektiğine inanıyorum. Oy birliği ile çalışma mekanizması çoğu zaman tıkanacaktır. Nitelikli çoğunluk getirirsek karar almak kolaylaşacaktır.

MİLLİ PARA ÇAĞRISI

D-8 üyeleri arasında ülkelerimiz arasındaki ticarette milli paraları kullandığımız takdirde paralarımızı kur ve dolar baskısında eritmemiş olacağız. Yerli ve milli paralarımızla ticaret yaptığımızda ülkelerimiz kazanacaktır. Bir takas odası kurulması için Merkez Bankalarımızı biraraya getirelim. Cumhurbaşkanları D-8'nin önemini kavranmalı.

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