Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurul Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bu yılki genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teröristler faaliyetlerini sürdürüyor. Endişe ile takip ediyoruz. En etkili yol bu çatı altında samimi iş birliği önemlidir. Daha güvenli ve müreffeh bir dünya için elimizi taşın altına koyalım. Sayın Başkan, değerli delegeler Suriye tüm dünyada derin yaralar açtı."





Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de



























Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de

"Terör, sınırları aşarak bir kanser gibi yayılıyor. Suriye halkını maalesef uluslararası toplum yalnız bıraktı. Bu insanların yaşadıklarına kayıtsız kalamazdık. Şu anda ülkemizde 3 milyonun üstünde Suriyeli ile 200 binin üstünde Iraklı'ya ev sahipliği yapıyoruz. Astana toplantılarını başlattık. Yeni bir planı hayata geçiriyoruz. İstikrarlı ve müreffeh bir Suriye için her adımı destekliyoruz. Mülteci akınını önlemek için her türlü adımı atıyoruz. "

"Çalışmalarımıza uluslararası toplumdan yeterli desteği alamıyoruz. Kamunun, sivil toplum kuruluşlarının harcamaları 30 milyar dolar harcadık. Avrupa söz verdiği yardımı yapmadı."

"Buradan tüm dünyanın huzurunda, topraklarında barındırdığı 3,2 milyon sığınmacının tüm yükünü Türkiye'nin omuzlarına bırakan ülkeleri ve uluslararası kuruluşları verdikleri sözleri tutmaya davet ediyorum."

"Sayın Başkan değerli delegeler. Bölgede DEAŞ'a karşı mücadele verdiğini söyleyen grupların ve güçlerin büyük bir bölümünün kesinlikle böyle bir amacı yoktur. Bu gruplar ve güçler DEAŞ'ı kendi gündemlerini hayata geçirmek için bir araç olarak kullanıyor. PYD, YPG'nin Suriye'de ele geçirdiği bölgelerde demografik yapıyı değiştirme, halkın mallarına el koyma, kendisine karşı çıkanları öldürme veya sürgün etme yönündeki çabaları insanlık suçudur. DEAŞ'la mücadele meşru bir zeminde yürütülmediği takdirde dünyanın yeni DEAŞ'ların tehdidi altına girmesi kaçınılmazdır."

"Irak'ın da toprak bütünlüğü temelinde varılacak uzlaşmalara ve ortak gelecek inşa etme ideallerini hayata geçirmeye ihtiyacı vardır. Bağımsızlık talepleri gibi bölgede yeni krizler, çatışmalar ortaya çıkartabilecek adımlardan uzak durulması gerekiyor. Erbil'i girişimden vazgeçmeye davet ediyoruz. Karar bölgede yeni çatışmalara neden olabilir. "

"Buradan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni bu doğrultuda başlattığı girişimden vazgeçmeye davet ediyoruz. Türkiye'nin bu konudaki çok açık ve kararlı tavrını görmezden gelmek, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni elindeki imkanlardan da edecek bir sürecin önünü açabilir. Yeni çatışmaların fitilini ateşlemek yerine hep birlikte bölgede huzuru, barışı, güvenliği, istikrarı tesis için çalışmalıyız."

"Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın arabuluculuk çalışmalarını destekliyoruz. Suudi Arabistan'ın sorunun çözümü yönünde çaba göstermesini öneriyoruz."

"Bugün görmezden geldiğimiz her krizin küresel bir çatışmanın fitilini ateşleyeceğini unutmamalıyız. Nükleer silahların her çeşidine karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum. "

"Kıbrıs Türklerinin haklarına saygı gösteren tekliflere açığız."

"Arakan'daki Müslüman bölgeler, provokatif eylemler bahane edilerek adeta etnik temizlik yapılmaktadır. Arakan Müslümanların köyleri yakılmakta, yüzbinlerce insan göçe zorlanmaktadır. Kamplar ise asgari ihtiyaçları bile karşılayacak durumda değildir. Uluslararası toplum Arakan'da da iyi bir sınav verememiştir. Bu trajedinin önüne geçilmezse insanlık tarihine yeni bir kara olarak geçecektir. Türkiye olarak bu krize çözümün içinde gayret ediyoruz"

"Ülkemizin resmi kalkınma kuruluşu TİKA bölgede faaliyet gösteren tek yardım kuruluşudur. İlgili ülkelerin yardım etmesi ile yardımlarımızı sürdürmek istiyoruz."

"Sayın Başkan, değerli delegeler. Tüm dünyanın temsilcileri sıfatı ile biraraya gelen bizler mağduriyetlere engel olacak bir irade ortaya koymazsak dünyamız zulme sürüklenir."

"Biz güvenlik konseyinin tamamı aynı hak ve yetkilere sahip 20 ülkeden oluşan bir yapıya sahip olmasını öneriyoruz. İkinci dünya savasşı sonrası bir dünya yok. Tüm dünya ülkelerinin görev aldığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin insanlığın vicdanı olacağını umuyoruz."