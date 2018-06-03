Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı oldu. Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı. Ali Koç, birçok kişi ve kurum tarafından tebrik edildi. İşte Ali Koç'a gelen tebrikler...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç'u tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Fenerbahçe Kulübünün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ali Koç'a tebrik telgrafı gönderdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç'u tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Kulübünün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Koç'u kutladı ve Fenerbahçe camiasına "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Ali Koç'u tebrik etti. İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aziz Yıldırım’a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Fenerbahçe Başkanlığı’na seçilen Ali Koç’u tebrik ediyorum. Fenerbahçe camiası değişimi gerçekleştirmiştir, şimdi sıra Türkiye’deki büyük değişimdedir." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF), Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti. Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç'un oy çokluğuyla Başkanlık görevine seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe'ye başkan seçilen Ali Koç ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz."
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Ali Koç'u tebrik etti. Sarı-kırmızılı kulüp, "Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Sayın Ali Koç'u kutlar, bu seçimin Türk Sporuna hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.
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