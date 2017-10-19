Adana'da merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa İlkokulu'nda birinci sınıf öğretmeni H.A'nın, tahtada çalıştırma yaptırırken "d" harfini yazmakta zorlanan 7 yaşındaki öğrenciye bağırdığı, ittiği ve öğrencinin ensesine tokat attığına dair çekilen görüntülerin bazı basın organlarında yer alması üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nce açığa alınan şüpheli öğretmen H.A, "çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı. Öğretmenin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

D HARFİNİ YAZAMAYINCA ÖĞRENCİYİ DARP ETTİ

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahalesi'ndeki Şakirpaşa İlkokulu 1. sınıf öğretmeni Hacı A. tahtaya kaldırdığı öğrencisi Salih G.'ye 'D' harfinin nasıl yazıldığını gösterip daha sonrada öğrenciden yazmasını istedi.

Ancak öğrenci yazamayınca öğretmen öğrencinin elinden tutup birlikte yazdı. Daha sonra tekrar harfi yazmasını istedi buna rağmen öğrenci yazamayınca öğretmen sinirlenerek çocuğun ensesine iki tokat atıp ona bağırıp çağırmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, yaklaşık 2 dakika boyunca öğrencisine 'D' harfini yazdırmaya çalışan öğretmen, buna rağmen harfi yazamayan erkek öğrenciyi, kazağından tutup, savurarak sırasına gönderdi.

SINIFTAKİ VELİ O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ



Bunlar yaşanırken, o sırada çocuğu okula alışamadığı için öğretmen tarafından sınıfa alınan bir veli ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

ÇOCUK AİLESİNE SÖYLEMEDİ AİLE TELEVİZYONLARDAN ÖĞRENDİ

Dayak yiyen çocuk dersleri bitince evine gitti. Ancak okulda yaşadıklarını ne berberlik yapan babası Mehmet G.'ye (36) ne de 3 aylık hamile ev hanımı annesi Hamdiye G.'ye anlattı. Ancak bir süre sonra cep telefonu ile görüntüyü çeken veli görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca öğretmenin hareketi ünlü kişilerin de aralarında bulunduğu çoğu kişiden tepki çekti. Bu tepkiler üzerine Adana Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görüntüleri inceleyip idari soruşturma başlatarak öğretmeni görevden uzaklaştırdı.

Bu durum basın mensupları tarafından haber yapılınca çocuklarının öğretmen tarafından darp edildiğini öğrenen aile ise şok oldu. Dükkanında müşterisini tıraş ederken oğlunun dayak yediğini öğrenen baba hemen çocuğunu okuldan alıp Şakirpaşa Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Salih G. 18 yaşından küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne babasıyla gidip psikolog eşliğinde ifadesi alındı.

"YAZAMADIM DİYE BENİ DÖVDÜ"

7 yaşındaki Salih G. ise yaşadığı olayın hala şokunda olduğu için çok fazla konuşamazken, "Öğretmenim beni tahtaya kaldırdı 'şu yazıyı yaz' dedi yazamadım iki defa kafama vurdu ve beni itti. O an canım yandı" dedi.

"O KADAR CANİ, O KADAR VİCDANSIZ MI BU ÖĞRETMEN?"

Anne Hamidiye G. ise oğlunun öğretmen tarafından dövüldüğünden haberi olmadığını anlatarak, "Oğlum 1 haftadır zaten hasta ama okula gönderiyoruz çünkü bir şeyler öğrenebilmesi için dayak yesin diye değil. O kadar cani, o kadar vicdansız mı bu öğretmen? Bence normal bir insan değil. Bütün annelere sesleniyorum çocuklarına sahip çıksınlar bu öğretmen psikopat biridir. Affedilmesini istemiyorum gerekirse öğretmenlikten bile alsınlar o kadar kinliyim ona. Yazık yani annenin, babanın kıyamadığına nasıl bir başkası kıyabilir" diye tepki gösterdi.

"BEN ARTIK OĞLUMU OKULA GÖNDERMEK İSTEMİYORUM"

Oğlunun öğretmen tarafından dövüldüğünü öğrenince şok olduğunu anlatan baba Mehmet G., "Ben çalışıyordum dükkanda çocuk şubeden beni aradılar dediler ki oğlunuzu darp etmişler o an şok oldum. Tıraş ettiğim müşterinin saçını, sakalını bozdum elim ayağım tutmadı. Biz çocuğumuzu okula gönderiyoruz ki okusun adam olsun devletine, milletine saygılı bir insan olsun. Bu öğretmen neden böyle bir şey yaptı. Bir 'd' harfi yazamadığı için darp etmiş. Bu çocuk okula başlayalı daha 20 gün oldu bu çocuktan ne bekliyorsun ki hocam. Biz şok olduk öğretmenden şikayetçiyiz bir an önce yetkililerden gereğinin yapılmasını istiyoruz. Maddi, manevi şikayetçiyiz çocuğumuzu darp etmeye hakkı yok. Ben aç, susuz kalıyorum çocuğumu okula yollayabilmek için ama darp edildikten sonra okula göndermek istemiyorum." dedi.

Öğretmen hakkında soruşturma devam ediyor.

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