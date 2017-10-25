Dakikada üç konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerine göre eylül ayında Türkiye’de konut satışlarında rekor kırıldı. Konut satışlarının, ağustosa göre yüzde 17, bir önceki yıla göre de yüzde 28.8 oranında artmasıyla, Türkiye’de ilk kez bir ayda 140 bin 298 konut satıldı. Böylece ortalama olarak günde 4 bin 677, saatte 195, dakikada 3.2 konut el değiştirdi.

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, sektör temsilcileri, hükümetin tapu harçlarında ve KDV’de yaptığı indirimlerin eylülde son bulmasının vatandaşları teşvik ettiğini ve rekorun kırıldığını söyledi. Öte yandan, eylül ayında sektörde başlayan kampanya seferberliği ile konut taksitlerinin 2019’a kadar ötelenmesinin, vatandaşların konut almasında etkili olduğu belirtildi. Öyle ki, Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.4 artarak 70 bin 19 oldu. Bu sonuçlarla birlikte birinci el konut satışlarında da rekor kırılmış oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı da yüzde 49.9 oldu. İkinci el konut satışları da geçen yıla göre yüzde 21.3 artarak 70 bin 279 oldu.

YABANCIYA SATIŞTA 2 YIL SONRA REKOR

Eylül ayında konut satışlarında yakalanan rüzgâr yabancıya satışa da yansıdı. Eylülde yabancıya yapılan satışlar Ekim 2015 seviyesini yakaladı. En son 2015 Ekim’de 2 bin 236 olan satışlar, 2 yıl aradan sonra Eylül 2017’de 2 bin 236 olarak gerçekleşti. Ekim 2015’te yabancıya satışlar bir önceki yıla göre yüzde 23.8 artarken, eylülde geçen yıla göre 75.2 oranında rekor bir artış gerçekleşti. Türkiye’de 383 konut alan Iraklılar ilk sıraya yerleşti.

İPOTEKİ SATIŞLAR AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.7 azalış göstererek 40 bin 534 oldu. Toplam satışta ipotekli satışların payı yüzde 28.9 olarak gerçekleşti. Sektör azalışta, kredi faiz oranlarının 1’in üstünde seyretmesinin etkili olduğunu dile getirdi.

2017’nin ilk 9 ayında 1 milyon 30 bin 728 konut satışı gerçekleştirilerek geçen yıla göre yüzde 10’luk bir artışla yaklaşık 95 bin konut daha fazla satıldı. Yıl sonu için 1.5 milyonluk toplam satış ve yabancıya 20 bin konut satışı hedefinde önemli eşik aşıldı. İstanbul 23 bin 471 konut satışı ve yüzde 16.7 pay ile Türkiye’de en yüksek paya sahip oldu.

NE DEDİLER?

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin: YABANCI AÇISINDAN DURUM BELİRGİNLEŞTİ

Yaşanan olumsuz olaylardan sonra durağanlaşan yabancıya satışlar, yeniden canlandı. Bu da artık yabancı açısından durumun belirginleştiğini gösteriyor. Türkiye yabancılar için her zaman cazibesini koruyacaktır.

İnder Başkanı Nazmi Durbakayım: YABANCIYA SATIŞ 20 BİN SEVİYESİNE ÇIKAR

İlk 9 ayda 15 bin sınırını geçen yabancıya satış rakamının yıl sonunda 20 bin seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Yabancı satışlarda uygulanan vergi muafiyeti ve oturma izni satışlarda önemli bir rol oynadı.

Konutder Başkanı Altan Elmas: KREDİLERİN 1’İ GEÇMESİ OLUMSUZ KARŞILANDI

İpotekli satışlardaki düşüş bazı bankalarımızda 1´in üzerine çıkan kredi oranlarının olumsuz bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Banka kredilerinde 1 seviyesinin psikolojik bir eşik olduğunu söyleyebiliriz.

DKY İnşaat Başkanı Ali Dumankaya: SEKTÖR LOKOMOTİF OLMAYA DEVAM EDER

Rekor seviyedeki satışlar sektörün dimdik ayakta durduğunun göstergesi. Kamu ayağında atılan adımlar devam ederse, sektör ekonominin lokomitifi olmaya devam edecektir. Alıcılar da bu fırsatları değerlendirir

Demir İnşaat Başkanı Hamit Demir: ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA YÜKSELİŞ SÜRECEK

Yapılan yatırımlarla Türkiye inşaattaki gücünü tüm dünyaya kanıtlamaya başladı. İçerisinde bulunduğumuz kampanya döneminin etkisiyle yükselişin önümüzdeki yıl da devam edeceğini düşünüyorum.

Kuzu Grup CEO’su Özen Kuzu: SEKTÖR EKONOMİ İÇİN GÜVENLİ BİR LİMAN

Rakamlardan da görüyoruz ki emlak sektörü ülke ekonomimiz için güvenli bir limandır. Konut satış rakamları ülkemize duyulan güven açısından oldukça önemlidir. Yıl sonuna kadar artış sürecek.

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