Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, Brooklyn’de pek çok filme set olmuş 4 katlı kahverengi apartmanlardan birini satın alan çiftin kente yerleşme hazırlıkları yaptığı belirtiliyor.

Toplam 650 metrekarelik kullanım alanı bulunan bina geçen yıl bir yangında çatısını yitirmişti ve içinde epey masrafı var.

Rachel Weisz

Daniel Craig