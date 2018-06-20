Danimarka - Avustralya maç önü

Danimarka ve Avustralya, 21 Haziran 2018 Perşembe günü Dünya Kupası 2018 Grup C maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:00. Danimarka, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Avustralya, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 121 kodlu maçı oynayanlar; Danimarka galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.10, Avustralya galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Danimarka önceki hafta Avustralya mücadelesinde 2-0 kazandı.

Avustralya ise Danimarka maçında 2-0 yenildi.

Avustralya ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Avustralya, 1 gol atarken 2 gol yedi.