Show TV’nin yeni dizisi “Darısı Başımıza”dan üçüncü tanıtım geldi. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Darısı Başımıza”nın başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.

DARISI BAŞIMIZA'DAN YENİ FRAGMAN

BU AŞKIN HEYECANI VE TUTKUSU YAZ BOYUNCA BAŞINIZI DÖNDÜRECEK!

Yaz ekranını ısıtmaya hazırlanan ve tanıtımlarıyla beğeni toplayan Darısı Başımıza’dan üçüncü tanıtım geldi. Sahilde ateş başında dans eden Öykü (Elif Doğan) ve Ozan’ın (Ozan Dolunay) romantik anlarının ekrana geldiği tanıtımda evlilik haberini alan Zerrin (Devrim Yakut) boş durmuyor. Zerrin, kızı Öykü’nün evleneceğini dosta düşmana duyururken, kötü bir sürprizle karşılaşıyor. Canan’ı (Nergis Kumbasar) ve oğlu Cem’i (Özgün Karaman) kızı Öykü’yü istemeye geldiklerinde evden kovan Zerrin, Canan’ın sert tepkisiyle karşılaşıyor. Cem’le konuştuğu sırada Ozan’ı gören Öykü’nün hızla uzaklaştığı anlar merak uyandırırken, yolları kesişen Öykü ve Ozan’ın hikayesi heyecanla bekleniyor.

“Bir tutam aşk, bir yudum mutluluk ve bolca kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza’da ömrünü çocuklarına adamış, fedakâr bir anne olan Zerrin’in (Devrim Yakut) hayattan tek beklentisi çocuklarının mutlu yuvalar kurduklarını görebilmektir. Zerrin yakın zamanda çocuklarının mürüvvetini görmeyi beklemezken, Öykü’nün (Elif Doğan) evleneceği haberini vermesiyle dünyalar onun olur.

Darısı Başımıza yakında Show TV’de başlıyor!