Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını Darüşşafaka, 13-8 önde geçti. Okben Ulubay ve Wilbekin ile hücumda ritmini bulan ev sahibi ekip, Banvit karşısında ilk periyodu 26-18 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle etkili olan yeşil-siyahlılar, 15. dakikada farkı 12 sayıya çıkararak skoru 38-26'ya getirdi. Darüşşafaka, Sant-Roos'un orta mesafe basketiyle 18. dakikada turuncu-yeşilliler önünde farkı 14 sayıya (43-29) çıkardı. Banvit, üst üste top kayıpları yapan rakibi karşısında Thomas ile sayılar bulsa da soyunma odasına 45-36 geride gitti.
İkinci yarının başında pota altında Furkan Aldemir'le etkili olan Darüşşafaka, 26. dakikaya 58-48 önde girdi. Rautins ile dış atışlarda peş peşe isabetler kaydeden Banvit, Rıdvan Öncel'in de hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 28. dakikada farkı 3'e indirdi: 61-58. Çeyreğin son bölümünde savunmada sert bir oyun sergileyen konuk ekip, 29. dakikada eşitliği yakaladı: 62-62. Darüşşafaka, bitime 4 saniye kala pota altından Kidd'in bulduğu basketle final periyoduna 64-62 önde girdi.
Dördüncü çeyreğe Johnson'la üst üste sayılar bularak başlayan ev sahibi ekip, 34. dakikaya 70-66 üstün girdi. Turuncu-yeşilliler, Rautins'in üç sayılık basketiyle 36. dakikada yeniden eşitliği sağladı: 72-72. Faul hakkını erken dolduran konuk ekip karşısında Johnson ve Wilbekin'ın serbest atışlarıyla skor üreten yeşil-siyahlılar, 38. dakikada 77-74 öne geçti. Banvit, Rautins'in dış atıştan bulduğu isabetle bitime 1 dakika 25 saniye kala tekrar beraberliği (79-79) yakaladı. Son hücumda Wilbekin'ın topu çemberden sekerek döndü ve karşılaşmada normal süre 79-79 sona erdi.
Uzatma bölümüne savunmada etkili başlayan Banvit, Kulig'in sayılarıyla 44. dakikaya 86-81 önde girdi. Darüşşafaka, Wilbekin'ın boyalı alandan bulduğu basketle bitime 1 saniye kala farkı 1'e düşürdü: 85-86. Rıdvan Öncel'le serbest atış çizgisinde hata yapmayan turuncu-yeşilliler, karşılaşmayı 88-85 kazandı.
SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Erşan Kartal, Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 28, Muhammed Baygül, Sant-Roos 4, Johnson 17, Eric 2, Doğuş Özdemiroğlu, Emircan Koşut, Furkan Aldemir 6, Kartal Özmızrak 5, Okben Ulubay 12, Kidd 4, Cummings 7
BANVİT: Taylor 8, Rautins 21, Thomas 9, Caloiaro 13, Vidmar 8, Erkin Şenel, Rıdvan Öncel 13, Şehmus Hazer 4, Kulig 12
1. PERİYOT: 26-18
DEVRE: 45-36
3. PERİYOT: 64-62
NORMAL SÜRE: 79-79
BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 38.14 Vidmar (Banvit), 41.20 Sant-Roos (Darüşşafaka)
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