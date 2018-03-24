Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk oldu. İlk maçta rakibini 76-74 mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Daçka, bu mücadeleyi de deplasmanda 87-83 yenerek final biletini kaptı!

Maça hızlı başlayan taraf Bayern Münih oldu. İlk çeyrekte Daçka potasına 22 sayı gönderen Bayern Münih, Darüşşafaka'nın 17 sayısına engel olamayınca ilk 10 dakikayı sadece 5 sayı farkla önde tamamlayabildi.

David Blatt ve öğrencileri, ikinci periyotta toparlandı. İkinci 10 dakikada hücumda sıkıntı yaşamayan Daçka, bu çeyrekte rakip potaya 24 sayı bıraktı ve rakibine 22 sayı izni verdi. Bayern Münih, devre arasında soyunma odasına 44-41 önde gitti.

Maçın üçüncü periyodunda sahada Darüşşafaka fırtınası vardı! Temsilcimiz bu çeyrekte hücumda şov yaparken rakip potaya tam 28 sayı bıraktı, Bayern Münih Daçka'ya sadece 29 sayıyla cevap verebildi. Darüşşafaka, bu çeyrek sonunda ilk kez bir periyodu önde tamamladı.

Maçın son bölümü yüksek heyecana sahne oldu. İki takım da bu bölümde öne çıkamadı ve temsilcimiz, maçı 87-83'lük skorla kazanmasını başardı. Darüşşafaka, bu galibiyetle yarı final serisinde 2-0 öne geçti ve finale çıktı.

Darüşşafaka'da Scottie Wilbekin, 33 dakikada tam 41 sayı üretti ve galibiyetin mimarı oldu!