Davutoğlu'ndan yalanlama: Temelsiz ve maksatlı iddialar

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun basın ofisinden Reza Zarrab (Rıza Sarraf) iddialarıyla ilgili olarak açıklama yapıldı.
Açıklama şöyle:
"Daha önce marjinal ve Türkiye dışındaki odakların ülkemize dönük operasyonlarına araç olması ile maruf bir gazetede yer alan temelsiz ve maksatlı bir iddia, daha sonra bazı siyasilere de dayanarak diğer basın organlarında gündeme getirilmiştir. Sayın Davutoğlu’nu tanıyanlarca asla ciddiye alınmayacak bu hayal ürünü senaryoların art niyetli kişilerce istismar edilmeye devam edilmesi üzerine kamuoyuna açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Amerika’da bir davada sanık iken tanık olarak ifade veren şahsın herhangi bir güvence talebi Sayın Davutoğlu döneminde Başbakanlığa intikal etmemiş, kendisinden böyle bir talepte bulunulmamıştır.
Ayrıca Sayın Davutoğlu’nun anılan şahısla 17/25 Aralık’tan önce de sonra da, doğrudan ya da dolaylı hiç bir teması, görüşmesi, iletişimi gerçekleşmemiştir.
Türkiye’yi daha önce farklı süreçlerle hedef alanların mevcut davayı da ülkemiz aleyhine kullanmak, milli iradeyi operasyonel amaçlarla tahakküm altına almak niyetlerine karşı uyanık olmak herkesin ortak vazifesidir.
Sayın Davutoğlu’nun 17/25 Aralık’taki darbe girişimine karşı tavrı da, bu konulardaki ilkesel tutumu da dün nasılsa bugün de öyledir ve aziz milletimizin malumudur. Daha önce hain FETÖ’nün itibar suikastlarının ve kumpaslarının sonuçları ortada iken aynı yöntemlerle siyasi, ekonomik operasyonlar yapılması FETÖcülüğün başka bir türüdür ve bu operasyonlara karşı herkesin dikkat etmesi büyük önem arz etmektedir."
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