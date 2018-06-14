Sanayi üretimi geçen yılki Kredi Garanti Fonu (KGF) ve teşviklerin etkisiyle başladığı yükselişinde nisan ayında önemli derecede hız kesti. Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 6.2 artarken, arındırılmamış olarak ise yüzde 5.1 arttı. Sanayi üretimi Aralık 2017’de yüzde 13.7 yükseldikten sonra 5 aydır artış hızı düştü son olarak mart ayında yüzde 7.8’e indikten sonra nisanda daha da düşmüş oldu. Daha da önemlisi sanayi üretimini sürükleyen bu kez yiyecek ve günlük kullanımlar için yapılan üretim oldu.

YATIRIM MALI ÜRETİMİ AZALDI

Dayanıksız tüketim malı üretimindeki yükseliş ocak ayından bu yana yüzde 11 civarında kalırken nisanda da yüzde 11.7 tırmandı. Keza gıda üretiminin yüzde 16.2 ve içeceklerin üretiminin de yüzde 14 artması bu rakamları bir kez daha doğruladı. Yarı dayanıklı tüketim malı olan hazır giyim üretiminin de yüzde 17,4 tırmanması sanayi üretimine destek veren diğer etken oldu. Mobilya, beyaz eşya ve elektronik gibi dayanıklı tüketim malı üretimi ise ocakta yüzde 10.8 arttıktan sonra 3 aydır düşüyor. Son olarak nisanda dayanıklı mal üretimi yüzde 0,1 düşerek sanayi üretimindeki yükselişle ilgili kuşkuları artırdı. Yatırım malı üretiminin de yüzde 12-13’lük artışların ardından yüzde 0.8 gerilemesi sanayi üretimi büyümesinin yatırım ve uzun süreli kullanılan malların üretiminden kaynaklanmadığını ortaya koydu.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİ ÇAKILDI

Sanayi üretiminde diğer moral bozan rakam düşük teknoloji üretiminin artmasına rağmen yüksek teknoloji üretiminin sert çakılması oldu. Düşük teknolojili mal üretimi yüzde 8.6’dan yüzde 9.9’a çıkarken orta düşük ve orta yüksek sanayi üretimi yerinde sayarken yüksek teknoloji üretimi martta yüzde 21.2 yükseldikten sonra nisanda aniden yüzde 16,8 düştü. Özellikle uçak, gemi, helikopter ve savunma sanayii üretiminin yüzde 29.1 gerilemesi bunda etkili oldu. Metal ana sanayiindeki üretimin artış hızı yine yavaşlayarak ocakta çıktığı yüzde 15.6’lık tırmanışın ardındın sürekli gerileyerek nisanda yüzde 5.6’lık hızda kaldı.

ÖZEL SEKTÖRÜN BORCU 4 AYDA 3.6 MİLYAR DOLAR ARTTI

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, nisanda 2017 sonuna göre 3.6 milyar dolar artarak 225.1 milyar dolar oldu. Merkez Bankası verilerine göre, özel sektörün kısa vadeli kredi borcu ise 1.8 milyar dolar artarak 20.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 535 milyon dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 803 milyon dolar artışla 31.1 milyar dolar olarak gerçekleştiği gözlendi.

SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 6.2 YÜKSELDİ

BÜYÜME HIZ KESECEK

Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde iç tüketim ağırlıklı yüzde 7.4 büyürken yatırımların pozitif, net ihracatın ise negatif katkısı dikkat çekici boyuta ulaştı. Ekonomistler büyümeyi destekleyen en önemli faktörün canlı iç tüketim, sınırlayan en büyük faktörün ise ithalat olmaya devam ettiğine dikkat çekerken yılın kalanında ise büyümenin hız kaybetmesi bekleniyor.

MADEN ÜRETİMİ ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.8 arttı.

ELEKTRONİK UMUT OLDU

Bilgisayar ve elektronik eşya üretimindeki artış hızı da yüzde 27’den 18’e gerilese de buradaki yüksek oran umutların korunmasını sağladı.