Degerfors - IK Brage Borlange maçı istatistikleri

Degerfors ve IK Brage Borlange, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Degerfors 10 puanla 7. sırada, IK Brage Borlange 10 puanla 5. sırada bulunuyor. Degerfors, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. IK Brage Borlange, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 224 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Degerfors kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, IK Brage Borlange sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Degerfors önceki hafta IK Brage Borlange mücadelesinde 1-0 kazandı.

IK Brage Borlange ise Degerfors karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Degerfors, 3 gol attı ve 4 gol yedi.

IK Brage Borlange ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. IK Brage Borlange, 2 gol atarken 1 gol yedi.