Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Toronto Raptors, all-star oyuncusu DeMar DeRozan'ın kariyerinin sayı rekorunu kırdığı maçta konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 114-109 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Toronto Raptors, üçüncü çeyrekte 22 sayı farkla geriye düştüğü mücadeleyi (76-54) çevirerek deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 114-109 yendi.

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Raptors'ta DeRozan, rakip potaya 45 sayı göndererek kariyer rekorunu kırdı. Kyle Lowry 23 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 3 top çalma, Serge Ibaka ve Delon Wright ise 12'şer sayı ile galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 17'nci mağlubiyetini alan Sixers'ın çaylak oyuncularından Ben Simmons 20 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Dario Saric ise 18 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist üretti. Robert Covington 19 sayı ve 7 ribaunt, Richaun Holmes ise 15 sayı attı.

CAVALIERS, LEBRON İLE KAZANDI

Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncularının skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği Chicago Bulls'u 115-112'lik skorla geçti.

Sezonun 24'üncü galibiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 34 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Kevin Love 27 sayı ve 7 ribaunt kaydetti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 8 dakika süre aldığı mücadeleyi 1 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

Bu sezon 21'inci kez kaybeden Bulls'ta Lauri Markkanen 25, Denzel Valentine 18, Nikola Mirotic 15, Robin Lopez 12 sayı ile oynadı.

SUNS SON SANİYELERDE KAZANDI

Günün çekişmeli mücadelesinde Phoenix Suns, bitime 17 saniye kala bulduğu üç sayılık basketin yardımıyla konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 97-95 mağlup etti.

Sezonun 12'nci galibiyetini alan Suns'ta TJ Warren 27 sayı ve 5 ribaunt, Troy Daniels 14 sayı, Josh Jackson 13 sayı ve 5 ribaunt ile takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Grizzlies'ta Tyreke Evans 21 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle oynarken, Marc Gasol 13 sayı ve 11 ribaunt, JaMychal Green ise 12 sayı ve 10 ribaunt ve ile "double-double" yaptı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

TOPLU SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 115-112

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 109-114

New York Knicks-Boston Celtics: 102-93

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 97-95

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 100-89

DeMar Derozan

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