Demet Akalın çok konuşulan çizmesini giydi!

Demet Akalın, 35 bin TL değerindeki çizmeleriyle dün akşam 'Sahne'ye çıktı.Demet Akalın, çizmeleriyle kulisinde çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.



Demet Akalın çizmelerini uygun bir elbise bulamadığı için giymediğini söylemişti.



''ALIN TERİYLE KAZANDIĞIM İÇİN... ''



Demet Akalın'ın, Amerika'dan aldığı 35 bin TL'lik çizmesi olay olmuştu.



Hande Yener "Ben alınteriyle para kazandığım için bir çizmeye 35 bin TL veremem. Yatırımlarımı gayrimenkul üzerinden değerlendiriyorum. 35 bin lira bir çizmeye vereceğime o parayla klip çekerim" demişti.



Demet Akalın’ın paylaşımına kısa sürede 100 bin’in üzerinde beğeni geldi ve paylaşım yorum yağmuruna tutuldu.



İşte Demet Akalın’ın o sosyal medya paylaşımı:



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