Özlem Yıldız, ''Nasıl barıştınız?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Demet ile Acarkent'te karşılaştık, selamlaştık. Eski dost düşman olmaz. Hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya başladık…''

DEMET AKALIN İLE ÖZLEM YILDIZ NEDEN KÜSMÜŞTÜ?

Posta'nın haberine göre, Demet Akalın kızı Hira'ya 7 aylık hamileyken katıldığı bir programda yakın dostu Özlem Yıldız'a neden küstüğünü şu sözlerle açıklamıştı:

''Artık hayatımda olur ya da olmaz önemli değil. Bir doğum günü daveti yüzünden tatsızlık yaşadık. Kendisi eve kadar geldi. Konuşmak istemedim. Mesajlara cevep vermedim. Önemli gördüğüm kişilerin mesajına dönerim''

Özlem Yıldız ise bu sözler üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

''Ortak arkadaşımız Sezen Derelioğlu'nun doğum günü vardı. İkimiz de davetliydik. Bu arada Sezen'in sitedeki arkadaşları doğum gününden bir gün önce de parti yaptı. Beni davet etmişler. Demet'i tanımadıkları için 'Sen de gel' dememişler. Demet 'Neden bana haber vermedin?' deyip küstü. Sezen ile evine gittik. Bizimle konuşmadı.Demet hamile olduğu için hassas bir dönemden geçiyor. Bir parti yüzünden geldiğimiz hale bak.''

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Özlem Yıldız