Demet Akalın ile takipçisi arasında güldüren diyalog

Dün akşam evinin yayınlarındaki havai fişek gösterisinden rahatsız olan ünlü şarkıcı, Twitter hesabından böyle isyan etti:

" Bu saatde havai fişek patlatıp tüm evi ayağa kaldıran insan müsfettesi yarın üşenmeyeceğim ,seni şikayet edeceğim! Koskoca site ha bir de!!!"

ABLA NEREDEYSE HATASIZ YAZDIN!

Akalın'ın, bu kez eski paylaşımlarına göre daha az imla hatası yapması bir takipçisinin dikkatini çekti, hemen ünlü şarkıcıyı uyardı:

"Abla hemen Guinness'e başvuralım vallahi! Neredeyse hemen hemen hepsini doğru yazmışsın. Bunu Guinness rekorlarına kaydettirmemiz lazım acil"

Ünlü şarkıcı bu uyarıya kızmak yerine böyle cevap verdi: Harbi mi lan!