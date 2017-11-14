Demet Akalın'ın, ınstagram hesabından paylaştığı fotoşoplu kare dikkati çekti

Demet Akalın, 33 bin liralık çizmesini ve özel tasarım kıyafetini göstermek için objektif karşısına geçti.



Ünlü şarkıcının sahneye çıkmadan önce kuliste çektirdiği fotoğraf çok sayıda beğeni geldi. Ancak söz konusu kareye dikkatli bakan takipçileri, yamulmuş kapılar yerine fotoşop marifetiyle küçülmüş bir kapı gördü.



Kapının önünde dev gibi duran Akalın’ın bu karesi bazı takipçileri tarafından alay konusu oldu.

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