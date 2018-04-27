Demet Akalın, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile takipçilerinden kızı Hira Kurt'u takip etmelerini isteyerek, "Hira'yı sevenler lütfen takip etsin. Kendi ricasıdır ve izleyecekmişsiniz. Sizi öpüyor" notunu düştü.

Hira Kurt'un Instagram hesabı açılır açılmaz takip sayısı 41 bine ulaştı. 4 yaşındaki Hira'nın iki fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum aldı.