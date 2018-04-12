HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı gazetecilere “Taksit ödemeye geldim. Öde öde ancak bitti. Kimse benden doğum günü hediyesi beklemesin. Bülent Ersoy’la küsüp doğum günü geçtiğinde barışacağım” dedi.

Konu İbrahım Tatlıses’in şarkılarını repertuvarından çıkardığı haberlerine geldiğindeyse “Şarkı çıkarma yok” dedi.

'YUSUF YUSUF' POLEMİĞİ

Demet Akalın, sanatçıların Mehmetçik’e moral vermek için Hatay’a yaptığı ziyaret sonrası, her etkinliğe aynı isimlerin gittiğini ifade ederek duruma tepki göstermişti. İbrahim Tatlıses’in konuyla ilgili yaptığı, “Yusuf Yusuf edip gelmedi kimse” açıklaması polemiği alevlendirmişti.