Dün, "Söylemezsem Olmaz" programına telefonla bağlanan Demet Akalın, "Beni arayan kimse olmadı. Hadi arayıp ulaşamadınız. Kocama ulaşsaydınız. Benim bütün işlerimle o ilgileniyor. Bu konuyla alakalı bana ulaşan olmadı" demişti.
DEMET AKALIN: İDO'YU ASKERE GÖNDER
Kızgınlığı geçmeyen Demet Akalın, bugün “Yusuf Yusuf'tan gelmedi" diyen İbrahim Tatlıses'e sert bir cevap verdi.
Twitter hesabından bir açıklama yapan Demet Akalın şunları yazdı:
Erkek kardeşim 2 Mayıs'ta askere gidiyor! Bana "Yusuf Yusuf" diyen İbrahim Tatlıses!!! Yazık!!!! Siz de gönderin çocuklarınızı, hepiniz gönderin hadi bakalım!!!!
Demet Akalın ayrıca Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:
Yusuf arkadaşımı aylar önce askerlere moral konserleri veririken gördüm aradım! Işın Karaca'yı da alıp biz de gelmek istiyoruz dedim! İki askerli dağların tepesindeki karakollara gitti! İlk onun aklına gelmiş o vatan aşkıyla gezmiş moral olmuş! Allah bin kere senden razı olsun!
İBRAHİM TATLISES'TEN YANIT GECİKMEDİ
İbrahim Tatlıses Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Demet Hanım lafım size değildi, soru içinde isminizi duymadım bile... Lafı kime dediğimi bilen bilir... Mevzu VATAN AŞKI ise, benim oğlum AHMED, askerliğini uzun dönem olarak SARIKAMIŞ’ta yaptı, başarısından ötürü de 3 tane madalya aldı...!!! O dönem Reha Muhtar ile Ana Haber’de bile çıktı, arşivleri araştırın bulun!!!" dedi.
İdo Tatlıses
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